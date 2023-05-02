Göz ağrısı için hangi dualar okunur? Dualar hastalıkta da, sağlıkta da sığınacağımız limanımızdır. Müslüman her durumda tedbirini alır ve dua eder. Peki göz ağrısı için hangi dualar okunmalı?

Dualar ruhun ve bedenin şifasıdır. Kul, sağlığı bozulduğunda elbette önce hekimler vasıtasıyla tüm tedbirini alır. Ayrıyeten dua etmek, insanı hem psikolojik olarak rahatlatır, hem de duaları kabul eden ve her şeye gücü yeten Yüce Allah'a kul derdini arzetmiş olur. Şifasını da farklı vesilelerle yalnızca Allah verir. Sizler için göz ağrısında okunacak duaları araştırdık...

Göz Ağrısı için okunacak dualar

Gözleri ağrıyan ve gözlerinin nurlanmasını isteyen kişi, her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında sağ eliyle alnını tutarak onbeş def’a:

Türkçe Okunuşu: Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vaġfir lenâ(s) inneke ‘alâ kulli şey-in kadîr(un).

Anlamı: Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü Sen her şeye kâdirsin.»” (et-Tahrîm, 8) âyet-i celîlesini okuyup her okudukça:

Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü Sen her şeye kâdirsin.»” (et-Tahrîm, 8) âyet-i celîlesini okuyup her okudukça:

Türkçe Okunuşu: Yâ Nûr, yâ Basîr! Yâ Nûr, yâ Basîr!

Analmı: Ey alemleri nurlandıran; ey her şeyi gören, gözetleyen! Ey alemleri nurlandıran; ey her şeyi gören, gözetleyen!»” diyen ve beş def’a da:

Türkçe Okunuşu: Ya rabbi kavvi besari allahümme eşfi enteşşafi allahümme a’fintelmuaf.

Anlamı: Yâ Rabbî, görüşümü kuvvetlendir, Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!»” diyen kimsenin biiznillahi teâlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsaşifaya vesile olur.