Göz dolduran başlangıç: Fırınlanmış domates çorbası

Kokulu domatesler mutfağınızdaki yerlerini almışken, bugün iftarda rengiyle büyülen çorbasıyla hafif bir başlangıç yapmaya ne dersiniz?

Mevsimin en taze domatesleriyle ona en yakışan lezzetleri tek tepside toplayıp fırınlayarak damaklarda iz bırakacak çorba ile iftar sofralarınıza konuk oluyoruz. İddia ediyoruz ki, bu çorba hayatınızda içeceğiniz en lezzetli domates çorbası olacak. Biz hazırlaması oldukça basit bu çorbayla fırında kaşarlı ekmek servis ettik ve çok beğendik. İster bayatlamış ekmeklerinizle kruton yaparak, ister kaşar rendesiyle; bu çorbaya her şey çok yakışıyor…

Fırınlanmış Domates Çorbası Tarifi VİDEO

FIRINLANMIŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

- 1 kg domates

- 2 adet soğan

- 4 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı kekik

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 su bardağı su

Yapılışı

Derinliği olan bir fırın kabına dilimlediğiniz domatesleri kesili tarafları yukarıya bakacak şekilde dizin. Domateslerin üzerine halkalar halinde doğradığınız kırmızı soğanları, sarımsakları, kekiği ve zeytinyağını gezdirin. Bolca deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber önceden ısıtılmış 210°C deki fırında domateslerin üzeri karamelize olana kadar, yaklaşık 25 dakika boyunca pişirin.

Tepsideki bütün malzemeleri el blenderinden geçirin ve tencereye tel süzgeci yerleştirip süzün. Üzerine suyu ilave edip kaynatın ve tuz, karabiber ayarını yapın. Kızarmış ekmek üstü kaşar peyniriyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...