Göz kamaştıran baget yüzük modelleri Lova’da

Lova Pırlanta, her yaş kadınının kalbini fethetmeyi başaran birbirinden şık baget yüzük modelleri ile yeni sezonda da göz doldurmaya devam ediyor.

Lova Pırlanta, her yaş kadınının kalbini fethetmeyi başaran birbirinden şık baget yüzük modelleri ile yeni sezonda da göz doldurmaya devam ediyor. Farklı tasarımların özenli ve kaliteli el işçiliğiyle hayata geçirildiği Lova markasında baget, koleksiyonların en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Kadın bedenine parıltılı bir dokunuş amaçlayan birbirinden göz alıcı baget yüzük modelleri, koşulsuz iade garantisi ve sigortalı kargo hizmeti ile Türkiye’nin dört yanından kullanıcıları ile güvenle buluşmaya devam ediyor. Dönemsel kampanyalar sayesinde son derece uygun baget yüzük fiyatları içeren geniş yelpazeye sahip koleksiyonda hemen her bütçeye hitap eden bir model bulabilmek mümkün.

Sevgiye hediye fikirleri arayanlar için hem gösterişli hem de unutulmayacak bir alternatif olarak karşımıza çıkan baget yüzük yediden yetmişe her yaşa ve tarza hitap eden farklı alternatiflere sahip. İsterseniz sade ve şık isterseniz gösterişli ve ışıltılı baget yüzük çeşitleri arasında seçim yaparak sevgiliye hediye edilebilecek en özel parçalardan birine sahip olabilirsiniz.

Markanın en dikkat çekici baget yüzük tasarımları arasında yer alan 0,70 Karat Baget ve Dört Köşe Pırlanta Kalhu Yüzük modeli, 14 ayar kırmızı altının 5 adet baget kesim ve 72 adet yuvarlak kesim pırlanta ile buluşmasından oluşuyor. Her ayrıntısında kaliteli el işçiliğini gözlemleyebileceğiniz bu özel model, resmi davetler, özel gün ve kutlamalarda tüm dikkatleri üzerinize çekecek etkileyici bir parlaklığa sahip. Gündelik kullanımda da yaklaşık 4,75 gramlık yapısı ile tercih edilebilen model hem spor hem de klasik tarzla kullanılabilecek özgün bir tasarıma sahip. Kırmızı altının beyaz pırlanta ışığı ile dansına şahit olabileceğiniz modele Lova Pırlanta güvencesi ile %45’e varan özel indirimli fiyatı ile sahip olabilirsiniz.

Sıra dışı tasarımı ile Lova Pırlanta özel baget yüzük koleksiyonunun en ışıltılı parçalarından olmayı başaran baget pırlanta beştaş yüzük, üzerinde yer alan 21 baget ve 100 yuvarlak kesim pırlanta taşı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Gösterişli baget yüzük sevenlerin kalbini çalmayı başaran özel tasarım, Lova ustalarının el hünerlerini yansıttığı en özel parçalar arasında gösteriliyor. 14 ayar beyaz altın üzerine konumlandırılmış özel pırlantalar, kusursuz ve farklı bir görünüm sergiliyor.

Farklı tasarım denildiğinde, markanın en iddialı parçalarından biri olarak ilk akla gelen modellerden olan 0,64 Karat Baget Pırlanta Yüzük, eğlenceli yapısı ve tüm yönlere ışıltı saçan ince pırlanta işçiliği ile yoğun talep görüyor. Altı adet baget etrafında yer alan yuvarlak kesim pırlantalar, ışıltının gözleri kamaştıracak yoğunluğa sahip olmasını sağlıyor. Yüzük çevresinde dolaşan minik ışıltılarla, modelin hemen her açıdan estetik ve şık görünmesi amaçlanıyor. Sevgiliye hediye edilebilecek farklı bir baget yüzük modeli arayanlar için son derece uygun bir seçenek olan modele, havale ve eft ödemelerinde ekstra %1 indirim fırsatı ile sahip olabilirsiniz.