Göz Kamaştıran Sevgililer Günü Hediyeniz Altın Kolyeler Altınsepeti’nde

Altınsepeti, birbirinden etkileyici tasarımlarıyla 14 Şubat hediyesi arayanların imdadına koşuyor.

. Hemen her tarza hitap eden farklı koleksiyonlarında, altın kolye, bileklik ya da küpe modelleri ile göz kamaştırıcı alternatifler sunan Altınsepeti, uygun fiyatları ve cazip ödeme seçenekleri ile de göz dolduruyor. Sezonun en güçlü tasarımlarına sahip özel sevgililer günü koleksiyonuyla tüm kalpleri etkileyecek ürünler satışa sunan markanın 14 Şubat hediyesi için en çok talep toplayan ürünleri arasında altın kolye modelleri yer alıyor.

Sevgiliye hediye edilebilecek en özel parçalardan olan altın kolye, bu sevgililer gününde sevdiklerinize hediye edebileceğiniz en özel parçalardan olacak. Sade ya da gösterişli farklı seçeneklerde onlarca farklı tasarımın yer aldığı kolye modelleri arasından sevdiğinize en yakışacak parçayı kolaylıkla bulabilir, sevgilinizin boynunda ve yüzünde ışıltı yaratabilirsiniz.

Yusufçuk Altın Kolye

Sadakatin ve sevginin sembolü yusufçuk, özel taş işlemeleri ve sarı altının etkileyici görüntüsü ile 14 Şubat hediye seçenekleri arasında en güçlü adaylardan. Zirkon taşın hiçbir zaman sönmeyen ışıltısını taşıyan bu özel kolye modeli, 14 ayar zinciri ve modern yapısı ile yoğun ilgi görüyor. 45 santim zincir uzunluğuna sahip bu özel tasarım, sarı ve beyaz renkleri nedeni ile hem spor hem de şık kıyafet kombinleri ile kullanılabiliyor. Sevgilinize, annenize ya da sevdiklerinize 14 Şubat hediyesi olarak tercih edebileceğiniz modele Altınsepeti online satış kanallarından ücretsiz kargo ve kredi kartına vade farksız 3 taksit seçeneği ile sahip olabilirsiniz.

Altın Kalpli Kolye

Sevgililer günü için tercih edebileceğiniz altın kolye modelleri arasında, modası hiçbir zaman geçmeyecek olan kalp sembolü şeklinde üretilen bu özel tasarım da yer alıyor. 14 ayar sarı altın kullanılan şık tasarım, özel altın zinciri ile satışa sunuluyor. Kalp sembolü, temsil ettiği sevgi ve aşk ile birlikte, sevdiklerinizin boynunda yıllar boyu taşıyacakları özel bir aksesuara dönüşüyor. Sevgililer gününe özel %30 a varan indirimlerle satışa sunulan bu özel tasarıma, öğleden önce vereceğiniz siparişlerde aynı gün kargo fırsatı ile sahip olmanız mümkün.

Kapaklı Madalyon Altın Uzun Kolye

65 santim uzunluğunda özel tasarım kalın zinciri ile satışa sunulan bu özel tasarım, açılıp kapanan yapısı ile içerisinde fotoğraf ve anılarınızı saklamanıza imkan veriyor. Kolye modelleri arasında en sade ve bir o kadar da işlevsel tasarıma sahip olan bu özel model sevgililer gününe özel cazip indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor.

Altın Papatyalı Kolye

Masumiyetin ve sevginin sembolü olan sarı papatya, bu özel tasarımda 14 ayar altının göz alıcı ışıltısı ve kusursuz el işçiliği ile yeniden yorumlanıyor. 45 santimlik özel zinciri ile beğenilere sunulan model hemen her yaş kadınının hem gündelik kullanımda hem de özel gün kullanımlarında tercih edeceği altın kolye modelleri arasında yer alıyor.

Altın Işıltılı Kar Tanesi Kolye

Zirkon taşın ışıltısı ve sarı altının cezbedici güzelliği ile taçlandırılan özel tasarım kar tanesi altın kolye, sevgililer günü için en çok talep gören kolye modelleri arasında yer alıyor. Işıltılı ve bir o kadar da şık görüntüsü ile hemen tüm yaş kadınlarını cezbedecek bu özel tasarıma sevgililer gününe özel indirimli fiyatıyla sahip olabilirsiniz.