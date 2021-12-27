Gözler gökyüzünde: Bu yılbaşında kar yağacak mı?

Gözler gökyüzünde: Bu yılbaşında kar yağacak mı?

Yılbaşı denilince akla gelen ilk manzara, kar yağışıdır. Peki bu sene kar yağacak mı? İşte yılbaşında hava durumuna dair tahminler...

Yeni yıla kar manzarasıyla girmek isteyenlerin gündemindeki ilk soru kar yağacak mı oluyor.

Yurdun yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, çoğu ile kar henüz uğramadı.

Kar yağışı için gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Bu sene yılbaşında hava nasıl olacak merak ediliyor.

Vatandaşlar, "31 Aralık'ta kar yağacak mı, yılbaşında kar var mı" araştırıyor.

İşte yılbaşındaki hava durumu tahminleri...

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den gelen son gelen rapora göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de 31 Aralık Cuma akşamı kar yağışı beklenmiyor. Ancak yurdun doğu kesimleri ise yoğun olarak kar yağışı alacak.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken iç bölgelerdeki kar yağışı ise doğuya kayacak. Yurdun batı kesiminde ılık bir hava hakim olacak, doğuda kar etkisini gösterirken, yurdun kalan ağırlıklı bölümü sağanak yağışlı olacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

YURTTA HAVA DURUMU