Gözler ikinci el piyasasında! Dolardaki düşüş araç fiyatlarını etkileyecek mi?

Dövizdeki yükseliş nedeniyle neredeyse sıfır fiyatına yaklaşan ikinci el araçlar kur düşüşünden etkilenecek mi merak ediliyor. Araç alacakların gündeminde , "2. el oto fiyatları düşer mi" sorusu var.

Türkiye'nin ekonomideki yeni kararlarının olumlu yansımaları sürüyor.

"Kur korumalı TL vadeli mevduat" politikasının akabinde dolar ve euro düşüşe geçti.

18 lira civarında seyreden dolar, 12 TL etrafında bi yer belirledi.

Bu ciddi düşüş, tüketicilerin kafasında bazı soru işaretlerine yol açtı.

Akaryakıttan sıvıyağa ekmekten diğer gıda ürünlerine kadar yapılan zamların geri alınıp alınamayacağı önemli bir merak konusu. Zamların en çok etkisini gösterdiği piyasalardan biri de 2. el araçlar...

Otomobil fiyatları dövizde yaşanan yükselişle birlikte artmış bu durum otomobil satışlarını olumsuz etkilemişti. Dolar ve eurodaki artış sıfır otomobil fiyatlarının yanında ikinci ele de yansımış, satışlar düşmüştü.

Üstüne çip krizi de eklenince, araç alma hayali olanlar beklemeye koyuldu.

Şimdi ise dövizdeki düşüş fiyatları nasıl etkileyecek sorusu akıllarda yerini aldı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el araçlara talebin fazla olması, fiyatların da yukarı çekilmesine neden oluyordu. Döviz kuru ve çip krizinin etkisiyle de fiyatlar iyice sıfır modellere yaklaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası, otomobil markaları da fiyatları aşağıya çekmeye başladı.

Bazı markalar %10-11 arasında bir indirim yaptı. Renault, Dacia, BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai, Citroen, Opel ve Peugeot fiyatlarını yeni kur seviyesine göre revize etti.

Türk Lirası'nın değer kazanmaya başlamasıyla birlikte bazı otomobil markaları fiyatlarını düşürürken, sektör temsilcileri, tablonun 2-3 gün içerisinde daha da netleşeceğini belirtiyor.