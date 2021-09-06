Gözler 'M'yi arayacak! İstanbul'da metronun yeni simgesi neden 'U'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul metrolarında M simgesinin U'ya dönüştüğünü açıkladı. Bunun üzerine U harfinin anlamı merak konusu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu.

İstanbul'un 'M' olan metro simgesinin değiştiğini ve 'U' olduğunu belirten Karaismailoğlu, U harfini ise şu cümleyle açıkladı;

"İstanbul’da metronun yeni simgesi! "I <3 U"

Yıllardır "M" harfi ile bütünleşen metronun simgesinin U harfiyle değişmesi kararı vatandaşları da şaşırttı. "Metronun simgesi neden U? "U" simgesinin anlamı nedir?" gibi sorular araştırılıyor.

Peki İstanbul'da metro simgesi neden değişti? U harfinin anlamı nedir? İşte detaylar...

METRONUN YENİ SİMGESİ "U" NEDİR?

Karaismailoğlu paylaşımında "I <3 U" yazdı. Bu cümle İngilizce'de 'seni seviyorum' anlamına geliyor. U, İngilizce'de 'sen' anlamına gelen 'you' kelimesinin kısaltılmış hali olarak biliniyor.

Aynı zamanda İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattındaki istasyonlara konulan U harfi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın baş harfini ifade ediyor.

M harfi ise, 'metro'nun kısaltılmışı olarak kullanılıyor ve evrensel olarak kabul ediliyor.