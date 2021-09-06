- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Gözler 'M'yi arayacak! İstanbul'da metronun yeni simgesi neden 'U'
Gözler 'M'yi arayacak! İstanbul'da metronun yeni simgesi neden 'U'
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 17:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu.
İstanbul'un 'M' olan metro simgesinin değiştiğini ve 'U' olduğunu belirten Karaismailoğlu, U harfini ise şu cümleyle açıkladı;
"İstanbul’da metronun yeni simgesi! "I <3 U"
Yıllardır "M" harfi ile bütünleşen metronun simgesinin U harfiyle değişmesi kararı vatandaşları da şaşırttı. "Metronun simgesi neden U? "U" simgesinin anlamı nedir?" gibi sorular araştırılıyor.
Peki İstanbul'da metro simgesi neden değişti? U harfinin anlamı nedir? İşte detaylar...
METRONUN YENİ SİMGESİ "U" NEDİR?
Karaismailoğlu paylaşımında "I <3 U" yazdı. Bu cümle İngilizce'de 'seni seviyorum' anlamına geliyor. U, İngilizce'de 'sen' anlamına gelen 'you' kelimesinin kısaltılmış hali olarak biliniyor.
Aynı zamanda İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattındaki istasyonlara konulan U harfi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın baş harfini ifade ediyor.
M harfi ise, 'metro'nun kısaltılmışı olarak kullanılıyor ve evrensel olarak kabul ediliyor.