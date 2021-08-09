Gözleriniz kamaşacak: Perseid meteor yağmuru ne zaman?

Perseid meteor yağmuru parlaklığı ile göz kamaştıracak. Halk arasında “yıldız kayması” olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek merak ediliyor.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından hazırlanan "Gök Olayları Yıllığı" takvimine göre, herkesin merakla beklediği Perseid meteor yağmurlarının ne zaman başlayacağı da netlik kazanmış oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağustos ayının ortalarına doğru, Perseid meteor yağmurunun en yoğun biçimde yaşanmasına tanıklık edilecek.

Perseid meteor yağmuru 2021 ne zaman ve nasıl izlenir yoğun bir şekilde merak ediliyor. Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir? soruları araştırılıyor.

İşte perseid meteor yağmuru hakkında bilgiler...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya’nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Bu yıl 4 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Meteor yağmuru, 11-12 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacak.

Meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebilecekken, 11-12 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. En uygun saat ise Saat 22.00'den sonra olarak belirtiliyor.

METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

Öncelikle her türlü ışık kirliliğinden uzak durmalısınız. Şehir ışıklarından kaçmadığınız durumlarda saatte yalnızca birkaç tane görebilirsiniz. Mümkünse tamamen karanlık yerlerde durmalısınız.

Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık bir yarım saat kadar beklemelisiniz. Parlak bir yerden geliyorsanız veya akıllı telefonunuzun ekranına bakıyorsanız, gözlerinizin daha düşük ışık seviyelerine alışması için zamana ihtiyacınız olacaktır.

Görüş alanınızı daraltacak şeylerden uzak kalarak kendinize gece gökyüzünün geniş bir manzarasını sunan bir yer ayarlayın.