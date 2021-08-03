Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? İki İzmir ekibi karşı karşıya...

Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? İki İzmir ekibi karşı karşıya...

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı hazırlık maçları ile sürdürüyor. Göz-Göz, hazırlık maçında Altınordu ile karışılacak. Peki, Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, seyircili mi?

Süper Lig ekiplerinden olan Göztepe, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.

İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çalışmalar ve hazırlık maçları ile sürdürüyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göz-Göz, bir diğer İzmir ekibi olan TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

İki İzmir ekibinin hazırlık maçı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Taraftalar, Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? İşte detaylar...

GÖZTEPE-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe , 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.

GÖZTEPE-ALTINORDU MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi. Gürsel Aksel Stadı’nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının yarın saat 15.00’te Passolig sistemi üzerinden gerçekleştirileceği aktarıldı.

2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi. Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00’te genel satışın başlayacağı belirtildi. Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.