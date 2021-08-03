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- Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? İki İzmir ekibi karşı karşıya...
Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? İki İzmir ekibi karşı karşıya...
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 18:13
Süper Lig ekiplerinden olan Göztepe, yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.
İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çalışmalar ve hazırlık maçları ile sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Göz-Göz, bir diğer İzmir ekibi olan TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
İki İzmir ekibinin hazırlık maçı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Taraftalar, Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Göztepe - Altınordu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, seyircili mi? İşte detaylar...
GÖZTEPE-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig ekiplerinden Göztepe , 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.
GÖZTEPE-ALTINORDU MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi. Gürsel Aksel Stadı’nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının yarın saat 15.00’te Passolig sistemi üzerinden gerçekleştirileceği aktarıldı.
2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi. Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00’te genel satışın başlayacağı belirtildi. Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.