Göztepe -Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe -Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Göztepe -Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Süper Lig'in 6. haftasına girilirken, karşılaşmalar 5 hafta boyunca olduğu gibi yine eğlenceli anlara sahne olacak.

Nefes kesen karşılaşmalardan birisi ise Hatayspor-Göztepe arasında olacak. Lig'de 12 puanı bulunan Göztepe, kendi sahasında galibiyet peşinde olacak.

Hatayspor ise 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplarken, evine eli boş dönmek istemiyor.

Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise zaman ve saat bilgisine ulaşmak için araştırma yapıyor.

Peki, Göztepe -Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor 22 Eylül Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı Atakaş Hatayspor 1-0, Hatay'daki müsabakayı ise Göztepe 3-2 kazandı.