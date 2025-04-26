AA & Ensonhaber

Malatya’da büyürken komşularının etkisiyle kalbi sarı-kırmızıya çalan Yiğit Çetin, çocuk yaşta Göztepe sevdasını yüreğine nakşetti. Ancak 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, hayatını bir anda altüst etti. Babası Ramazan Çetin’in iş yeri yıkıldı, evleri ağır hasar aldı. Aile, kısa bir süre Manisa’da yaşadıktan sonra İzmir’e taşınmaya karar verdi — Yiğit için artık sadece bir şehir değil, aynı zamanda sevdiği kulübün yuvasıydı İzmir.

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken, Yiğit'in kalbindeki Göztepe sevgisi daha da büyüdü. Maç günleri Gürsel Aksel Stadyumu çevresine gidiyor, coşkulu taraftarların arasına karışarak o eşsiz atmosferi dışarıdan soluyordu. Ancak hayali, bir gün o tribünlerin içinde olmaktı.

GİZLİCE STADA GİRİŞİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Ve o hayalini gerçekleştirmek için çocukça bir cesaret gösterdi. Göztepe'nin 19 Nisan’da Beşiktaş’ı konuk ettiği mücadeleden bir gün önce, gizlice stada girip hayalini yaşamak istedi. O anları cep telefonuyla kaydetti, sosyal medyada paylaştı. Minik bir taraftarın saf heyecanı, binlerce kişinin kalbine dokundu.

YİĞİT'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Bu paylaşımı gören AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yiğit’in evine konuk oldu. Yanında Göztepe formasını da getirdi. Yiğit’in gözlerindeki ışıltı, yalnızca bir hediyenin değil, bir hayalin gerçeğe dönüştüğünün de işaretiydi. Çankırı, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile yaptığı görüşmede Yiğit’in Başakşehir maçına davet edilmesini sağladı. Üstelik ona bir Passolig kartı da çıkarılıyor; artık hiçbir maça gizlice girmesi gerekmeyecek.

Ceyda Çankırı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Yiğit’in stada girdiği anlarda yaşadığı heyecanı görmezden gelemezdik. Davranışı doğru değildi belki ama kalbinden taşan sevgiyi görmemek de mümkün değildi. Ona bu atmosferi güvenli bir şekilde yaşatmak istedik. Ailesiyle tanıştık, çok güzel bir yuvayla karşılaştık. Yiğit artık tribünlerde olacak.

"PAZARTESİYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Yiğit ise kelimelere sığdıramadığı heyecanını şöyle anlattı:

Göztepe’yi çok seviyorum. Beşiktaş maçı vardı, bir gün önceden gizlice içeri girdim. Orada uyuyup maçı izlemek istiyordum. Sahayı biraz dolaştım, elim ayağım titriyordu. Sonra annemlerle sorun olur diye geri çıktım. Görüntüleri paylaşınca bir anda herkes beni konuşmaya başladı. Mesajlar geldi, forma ve bilet teklif ettiler. Sonra Ceyda abla aradı, bana forma getirdi. Şimdi başkanla ve Ceyda ablamla birlikte maça gideceğim. Çok heyecanlıyım. Pazartesiyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Minik Yiğit’in bir diğer hayali ise Göztepe’nin yıldızları İsmail Köybaşı ve Romulo ile tanışmak.