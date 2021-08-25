Gözünüzden kaçmasın: Elektrik faturasını kabartan detaylar

Elektrik faturanızın neden bu kadar yüksek olduğunu merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Ancak gözünüzden kaçan bazı detaylar olabilir. İşte elektrik faturasını çaktırmadan etkileyen faktörler...

İki elektrik faturası arasındaki fark göz bebeklerinizi büyütüyorsa, bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

Ay sonu faturalara bakılmasıyla akıllarda yerini alan "neden bu kadar yüksek" sorusu milyonlar için aynı...

Elektrik tüketiminiz için belirlenen fiyat dışında faturanız normalden yüksek görünüyorsa veya daha düşük olmasını istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken faktörler mevcut.

Peki çaktırmadan elektrik faturasını kabartan şeyler neler? Sizler için sıraladık...

SICAK GÜNLERDE PANDEMİ

Yüksek elektrik faturalarının en yaygın nedeni, evde düşündüğünüzden daha fazla güç kullanmış olmanızdır. Ancak bugünlerde elektrik faturalarının yüksek olmasının birçok nedeni var.

Bu nedenler arasında başı daha fazla insanın evde kalması ve yaz aylarında klimayı çalıştırma ihtiyacı çekiyor...

VAMPİR GÜÇ KAYNAKLARI

Elektrik faturanızın yüksek olmasının ana nedenlerinden biri, kullansanız da kullanmasanız da, cihazlarınızı veya elektronik cihazlarınızı fişe takılı bırakmanızdır.

Bu, yıllar önce böyle bir sorun olmasa da, çoğu modern cihaz ve alet, kapatıldığında elektrik çekmeye devam eder. Bunun nedeni çoğunlukla modern teknolojinin çoğunun asla gerçekten kapanmamasıdır.

Cihazları çoklu prizlere bağlayarak ve kullanmadığınız zamanlarda çoklu prizleri kapatarak enerji tasarrufu yapmaya başlayabilirsiniz.

Bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve çamaşır kurutma makineleri gibi büyük cihazların elektrik için doyumsuz bir iştahı vardır ve bunları çok sık kullanmak elektrik faturanızı çok yükseltebilir.

AMPUL DOKUNUŞU

Evlerimizde eskiden beri akkor flamanlı ya da kompakt floresan adı verilen tasarruflu ampuller kullanırdık. Günümüzde LED teknolojisi adında daha verimli bir aydınlatma teknolojisi ortaya çıktı. Yani LED’ler daha az enerji harcayarak daha fazla ışık üretebiliyor.

Örneğin, 60W güç tüketimine sahip akkor lambayı 8W güç harcayan LED lamba ile değiştirerek yüzde 85 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

DEMODE MODASI

Eski cihazları kullanmak, muhtemelen elektrik faturanızı daha fazla ödemenizin en büyük nedenlerinden biridir.

Gerçek şu ki, eski cihazlar yeni enerji tasarruflu modellerden daha fazla enerji kullanır. Bu eski moda buzdolabı veya fırın, retro mutfağınızda sevimli ve modaya uygun olabilir, ancak acısı elektrik faturanızdan çıkabilir.

Biraz daha fazla yemek pişirirsiniz, evin normalde vakit geçirmediğiniz odalarında ışıklar yanar ve normalden biraz daha geç kalkabilir ve ışıkları biraz daha açık bırakabilirsiniz.

MİSAFİRPERVERLİK

Sık sık misafir ağırlıyorsanız bunun elektrik faturanıza yansıdığını göreceksiniz. Bu sizi endişelendirecek veya değiştirmek isteyeceğiniz bir şey olmasa da faturanızın neden arttığını anlamanıza yardımcı olur.