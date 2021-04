Gri Mermer, hidrojen ve karbon açısından zengin olan mineral ve kristaller ile demir oksit gibi maddelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir mermer türüdür.

Gri mermer, kullanıldığı her alana sade ve şık bir görünüm katar. Gri mermer sayesinde sıra dışı ve bir o kadar da yaratıcı tasarımlar ortaya çıkar. Gri mermer, ülkemizde Afyon, Alanya, Marmara ve Uludağ da sıkça görülmektedir. Gri mermer genelde işlenmiş bir şekilde satışa sunulur fakat ham olduğu halde de satışı yapılmaktadır. Gri mermer, geniş ve yaygın kullanım alanı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Gri mermer dayanıklı bir yapıya sahiptir ve oldukça uzun ömürlüdür.

Tundra Gri Mermer

Tundra gri mermer, son zamanlarda iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve rezidanslar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Tundra gri mermerin dokusu, diğer mermerlerden farklıdır. Bu sebeple genelde açık ve koyu seleksiyon olarak üretimi yapılır. Bu mermer türü Ülkemizde farklı ocaklardan temin edilebilmektedir. Bu sebeple farklı tundra gri mermer seleksiyonlarına rastlamanız olası. Tundra gri mermer, gelen müşteri talepleri üzerine tezgâh, bahçe, çeşme ve lavabo gibi yerler için üretilebilmektedir. Tundra gri mermer genellikle cilalı olarak üretilir fakat honlu, eskitilmiş olarakta üretilebilir. Tundra gri mermer çeşidi tüm dünya da ünlü bir taştır ve bu yüzden Castle Gri Mermer, Tundra Blue ve Tundra Grey Mermer gibi isimler ile anılabilir.

Gri Mermer Çeşitleri

Gri mermer çeşitlerine hâkim olan renk genelde gümüş olarak geçmektedir. Türkiye de gri mermerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Gri renk tonu, mermerler arasında en çok tercih edilen tondur. Gri mermer çeşitleri şu şekilde sıralanabilir; Silver Fantasy, Silver Grey, Silver Belinda, Silver Black, Silver Silk, Silver Mix, Silver Traverten ve Silver Classic. Her çeşitin kendine has renk ve tonu bulunmaktadır. Ayrıca gri mermerler kullanım açısından her türlü mekâna eşlik edebilirler. Gri mermerlerin birçok çeşidi olduğu için çok çeşitli bir kullanım alanı vardır. Bu sayede göz zevkinize göre mekanınıza en çok yakışacak olan çeşitleri kendiniz belirleyebilirsiniz.

Silver Black Mermer

Silver black mermer, görüntüsü nedeniyle gri mermer çeşitleri arasında en çok tercih edilen mermer türüdür. Silver black mermer, güzel görüntüsünün yanı sıra oldukça dayanıklıdır. Yüzey kaplama ve dekorasyon gibi alanlarda en çok Silver Black mermer tercih edilmektedir. Mermer, müşterinin isteği doğrultusunda özel ebat ve özellikler ile temin edilmektedir. Silver black mermer en çok Afyon bölgesinde çıkmaktadır. Yapısından dolayı çeşitli yüzey işlemlerinden geçmektedir, bu sebeple de farklı hacimlerde kullanılabilir.

Silver Fantasy Mermer

Silver fantasy mermer, gri mermer çeşitleri arasında çok fazla ilgi görmektedir. Silver Fantasy mermer çeşitli renklerle donatılmış bir doğal taştır. Genelde siyah, beyaz ya da gri tonlarında ki damarlardan oluşmaktadır. Silver Fantasy mermer genelde iç mekanlarda tercih edilmektedir. Marble genel kullanımı ile salonlar, koridorlar ve ofislerde tercih edilir. Silver Fantasy mermer türünü genelde açık renk tonlarını seven kişiler tercih etmektedir. Silver Fantasy mermer, kullanıldığı alana sakinlik katar. Bu mermer türünü aslında şirketler ve oteller tercih etmekteydi fakat gün geçtikçe artık ev sahipleri de bu mermeri kullanmaya başladı. Bu mermer türünün ev sahiplerinin ilgi odağı olmasının arkasında ki en büyük sebep eve temiz ve düzenli bir ton katmasıdır. Tabii bu mermerin ev için getirdiği bazı dezavantajlar da vardır. Bu mermer türüne bulaşan lekeler çok zor çıkarılmaktadır fakat mermer çok güzel olduğu için ev sahipleri bu dezavantajı göz ardı ediyor.

Gri Mermer Fiyatları

Gri mermer türlerinin fiyatları, ölçüsü, kalınlığı ve yüzey bitiş şekline göre belirlenmektedir. Gri mermerler döşeme ve kaplamalar için oldukça uygundur ve bu sebeple genelde şirketler tarafından tercih edilir. Gri mermerler bazen beyaz, mozaik, söve ve siyah mermerler ile kombine edilebilir ve bu durumda fiyat da değişecektir. Standart bir gri mermerin ölçüleri 30x60 ila 100x100 arasında gidip gelir. Tabii müşteriler doğrultusunda özel ebat ve ölçülerde yapılabilir. Yine isteğe göre ocaklardan bloklar halinde çıkartılarak ya da 2-3 cm olan plakalar haline getirilerek satışa sunulabilir.