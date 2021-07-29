GS elendi, bir tek BJK kaldı! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

GS elendi, bir tek BJK kaldı! Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

Galatasaray'ın PSV'ye yenilmesiyle, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek olan Beşiktaş'ın ne kadar kazanacağı merak ediliyor. Peki Beşiktaş ne kadar gelir elde edecek? İşte o tutar

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı da 2-1 kaybetti.

Sarı-kırmızılılar bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaçırdı ve turnuvaya veda eti.

Galatasaray'ın elenmesiyle Devler Ligi'ne ülkemizden katılan tek takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın tek temsilci olarak katılacağı turnuvadan kasasına koyacağı gelir de belli oldu.

Peki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek? İşte merak edilen o tutar...

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak.

Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak.

Siyah-beyazlılar, 15 milyon euro (150 milyon TL) ayakbastı parasının yanında yaklaşık 20 milyon euro (200 milyon TL) da yayın geliri elde edecek.

Öte yandan gruplarda alınacak her galibiyet için 2.7 milyon euro verilirken, beraberlik için de 900 bin euro ödeniyor.