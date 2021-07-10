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GS ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GS ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?