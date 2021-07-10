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    GS ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 13:08
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    GS ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    Sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkacak Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Sarı Kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında alacağı skorlarla moral depolamak istiyor.

    Peki Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...

    GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

    Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

    GS ikinci hazırlık maçına çıkıyor! Galatasaray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? #1

    GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

    Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.

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