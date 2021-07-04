Haberler

Yaşam Haberleri

GS ikinci hazırlık maçında: Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

GS ikinci hazırlık maçında: Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak. Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar..