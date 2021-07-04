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- GS ikinci hazırlık maçında: Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
GS ikinci hazırlık maçında: Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 15:55
- Güncelleme : 04.07.2021 - 16:03
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden göreve başlamasıyla birlikte yeni sezon hazırlıkları hız kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Sarı Kırmızılı ekip, Florya'da yapılan antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.
İlk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i, yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
PSV maçına hazır çıkmak isteyen Aslan, hazırlık maçlarında alacağı skorlarla moral depolamak istiyor.
Peki Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmanın GS TV, D-Smart 77. Kanal, Spor Smart’tan yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.