GS ile PSV rövanşta karşılaşacak! Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS ile PSV rövanşta karşılaşacak! Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından gözler Galatasaray-PSV rövanş maçına çevrildi. Peki Galatasaray-PSV Eindhoven rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında, Hollanda'nın PSV takımına 5-1 mağlup olan Galatasaray, tur şansını zora soktu.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

Galatasaray, PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Bu noktada, sarı kırmızılı takıma gönül verenler, Galatasaray-PSV rövanş maçının tarihi, yayın kanalı ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Galatasaray-PSV rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-PSV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. eleme turu rövanşında Hollandalı köklü takımlarından PSV’yi konuk edecek.

Sarı Kırmızılılar'ın rakibiyle yapacağı rövanş maçı, 28 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-PSV maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

RÖVANŞ MAÇI NE DEMEK?

Spor terimi olan rövanş, bir önceki karşılaşmada yenilmiş olanın aynı rakiple oynadığı ikinci oyuna deniliyor.