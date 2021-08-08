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- GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün?
GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün?
- Haber Merkezi
- 08.08.2021 - 17:34
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı için geri sayım sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, tur için sahaya çıkacak.
Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu mücadelenin zorlu geçmesi beklenirken heyecanlı bekleyiş de başladı.
Tam da bu noktada sarı-kırmızılı takıma gönül verenler, Galatasaray-St. Johnstone rövanç maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalarına başladı.
Peki, Galatasaray-St. Johnstone rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, mücadelenin tarihi ve canlı yayın kanalı...
GALATASARAY- ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
UEFA Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone-Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.