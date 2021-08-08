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GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün?

GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray- St. Johnstone rövanş maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.