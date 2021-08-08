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    GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün?

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray- St. Johnstone rövanş maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 17:34
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    GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün?

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı için geri sayım sürüyor.

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar, tur için sahaya çıkacak.

    Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu mücadelenin zorlu geçmesi beklenirken heyecanlı bekleyiş de başladı.

    Tam da bu noktada sarı-kırmızılı takıma gönül verenler, Galatasaray-St. Johnstone rövanç maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalarına başladı.

    Peki, Galatasaray-St. Johnstone rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, mücadelenin tarihi ve canlı yayın kanalı...

    GALATASARAY- ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    UEFA Avrupa Ligi eleme turu St. Johnstone-Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.

    Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

    UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

    GS ile St. Johnstone rövanç maçında! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi gün? #1

    GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

    Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne, Mostafa.

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