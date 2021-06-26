GS ilk hazırlık maçında: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 2021-2022 sezonunun ilk maçında güçlü Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden göreve başlamasıyla birlikte yeni sezon hazırlıkları hız kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılılar, Florya'da yapılan antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına başlayacak olan Galatasaray, ilk provasını Romanya Ligi ekibi Dinamo Bükreş ile yapacak. Bu kapsamda sarı kırmızılı takıma gönül verenler, Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı hakkında detayları araştırıyor.

Peki Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Dinamo Bükreş maçı ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY-DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Dinamo Bükreş'in karşı karşıya geleceği mücadele, 27 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak olan karşılaşma, GS TV, galatasaray.com ve Galatasaray YouTube hesabından canlı yayımlanacak.