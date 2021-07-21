GS sezonu açıyor! PSV-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray-PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2 ön eleme turundan başlama hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak Galatasaray-PSV maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan muhtemel 11'ler de merak ediliyor.

Peki Galatasaray-PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, PSV-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

GALATASARAY-PSV İNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSV bu akşam, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinde, Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı kritik mücadele, TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Gotze, Gakpo, Zahavi.

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.