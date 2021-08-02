GS UEFA Avrupa Ligi yolunda! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS UEFA Avrupa Ligi yolunda! Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV Eindhoven'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi yolundaki rakibi St. Johnstone oldu. Peki Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 5-1 ve 2-1'lik skorlarla PSV Eindhoven'e mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Tam da bu noktada sarı-kırmızılı takıma gönül verenler, Galatasaray-St. Johnstone maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY- ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. Eleme Turu birinci ayak maçında, İskoç temsilcisi St. Johnstone F.C. takımı ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların İskoç takım St. Johnstone ile karşılaşması, 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de olacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek maç, Spor Smart ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü yani bugün satışa çıktı.

GALATASARAY-ST. JONHSTONE MAÇININ KADROSU

Kadroda, yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer alırken Fatih Öztürk, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Jimmy Durmaz UEFA'ye verilen listede yer almadı.

Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey

Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne.

BİLET FİYATLARI 125 İLE 750 TL ARASINDA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece maç günü açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.