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- GS, Yunanistan'a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GS, Yunanistan'a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 13:35
Yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
PSV maçı öncesi son provasına çıkacak olan Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor.
Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.
Peki, Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçı detayları...
GALATASARAY OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.
Karşılaşma, D Smart'ta 77. kanal olan Spor Smart’ta canlı olarak yayınlanacak.