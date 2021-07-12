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    GS, Yunanistan'a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamında, Yunan devi Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 13:35
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    GS, Yunanistan'a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'da Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    PSV maçı öncesi son provasına çıkacak olan Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor.

    Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

    Peki, Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçı detayları...

    GALATASARAY OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.

    Karşılaşma, D Smart'ta 77. kanal olan Spor Smart’ta canlı olarak yayınlanacak.

    GS, Yunanistan a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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