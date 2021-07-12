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GS, Yunanistan'a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS, Yunanistan'a gidiyor! Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamında, Yunan devi Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?