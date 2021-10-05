Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 4 bin 346 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konsu ilan için kura çekimi, 15 Eylülde gerçekleştirildi.2 bin 928 güvenlik görevlisi, 1418 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 4 bin 346 sürekli işçi alım ilanına ilişkin kura çekiminin ardından mülakata katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu.Kura sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, GSB işçi alımları sözlü sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? sorusuna yanıt araştırıyor.Peki GSB işçi alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak? GSB 4346 personel alımı mülakatı için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...GSB SÖZLÜ SINAV EVRAK TESLİMİ NE ZAMANA KADAR YAPILIR?Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 personel alım ilanına başvuran ve adı asıl listede yer alan adaylar, 27 Eylül-01 Ekim 2021 tarihleri arasında evrak teslim işlemlerini gerçekleştirdi.Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylar başvuru hakkı kazandı.Bu listedeki isimler sırasıyla 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)b) Genel kültür, (30 puan)c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.GSB SÖZLÜ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, MÜLAKAT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?Gençlik ve Spor Bakanlığının kura çekim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır.Birçok aday, İŞKUR kura çekim sonuçlarını ve sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor. Açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.GSB PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLARGüvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,b) Başvurunun son günü itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)