GSB kura sonuçları 2021: İşçi alımı kura çekimi bitti mi, açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı İŞKUR tarafından yapılan kura çekimi ile belli olacak. Peki GSB kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi bitti mi? İşte sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere kura ile işçi alımı için başvurularını tamamlayan adaylar kura çekimini heyecanla bekliyor.

GSB işçi alımı kura çekimi için bugün yapılıyor...

Adaylar heyecanla kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki GBS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura çekimi bitti mi? Kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte bakanlıktan son açıklamalar ve kura çekimi sorgulama ekranı...

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN?

GSB kura çekiminin yapılacağı tarih ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

Gençlik Spor Bakanlığı açıklamada; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerine yer verdi.