GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündem oldu.Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor..

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak uyandırdı.

GSB personel alımı için başvuru yapan binlerce aday sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı.Konu hakkında internette yapılan aramalar hız kazandı.

Başvuru yapan adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden öğrenebilecekler.

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı.