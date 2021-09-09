GSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi tarihi 2021

GSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi tarihi 2021

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurularının 27 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından GSB personel alımı kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Peki GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruda bulunan vatandaşlar, GSB kura sonuç tarihine odaklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi tarihi araştırılmaya başlandı.

Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.

Peki, GSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura çekimi tarihi ve sözlü sınav ile ilgili detaylı bilgiler...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.

GSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.