GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) temizlik ve güvenlik görevlisi alımı mülakat sonuçları açıklandı. Peki GSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 GSB mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı sözlü mülakat sonuçları heyecanla bekleniyordu.

GSB, personel alımı sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi.

Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için uygulanan mülakatlara katılan adaylar, GSB mülakat sonuçları nasıl öğrenilir, GSB işçi alımı sonuçları nereden sorgulanır? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 GSB mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

2021 GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

GSB'den yapılan sonuç açıklamasında, "4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Sınav Kurullarınca, 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecek.