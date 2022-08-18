Guinness Dünya Rekoru kıran Ümit Sabancı'nın yeni hedefi Çin

46 saat 23 dakikada dünyayı turlayan rekortmen, Çin'de pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte yüksek hızlı trenlerle 24 saatte 5 bin kilometre yol yapmayı deneyecek.

Türk gezgin Ümit Sabancı 2017 yılında 24 saatte 13 ülke gezerek Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı.

Şimdilerde yeni bir rekora imza atan Sabancı, tarifeli yolcu uçaklarıyla dünyayı 46 saat 23 dakikada turladı.

Bu kapsamda dünyayı en kısa sürede gezen isim oldu.

Hedefinde Çin var

Uçuşlarını en ince ayrıntısına kadar hesaplayan ve tarifeli havayolları ile Los Angeles'ta yolculuğa başlayan genç rekortmen, yine Los Angeles’ta son verdi.

Hedefinde yeni bir rekor olduğunu belirten Ümit Sabancı rotasını Çin'e çevirdi.

Yüksek hızlı trenlerle yeni bir rekoru deneyecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sabancı , "Çin’de pandemi yasaklarının kalkmasını bekliyorum. Burada bir rekor denemem daha olacak. Yüksek hızlı trenlerle 24 saat içinde 5 bin 500 kilometre yol yapmayı deneceğim" dedi.

"Heyecanlı ve yorucu bir yolculuktu"

46 saat 23 dakikalık rekor denemsinde yaşadıklarını anlatan Sabancı, "Rekorun başlangıcında Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda seyahatimin nereye olacağını soran kadına, Los Angeles dediğimde birkaç dakika durumu izah etmek zorunda kaldım. En son bana ABD vizeniz var mı diye sormak durumunda dahi kaldılar. Seyahatimde uçaktaki kabin ekibi, pilotlar ve Doha’da beni bekleyen yönetim ekibi benimle çok ilgilendiler. Problemsiz bir şekilde transferim gerçekleşti.

Seyahat sonunda Los Angeles’a geri geldiğimde uzun bir süre yine pasaport kontrolünde ne yaptığımı izah etmem gerekti. Daha sonra bana yöneltilen sorular rekor denemem ile ilgili merak içeren sorulara dönüştü. Tamamı oldukça keyifli, heyecanlı ve yorucu bir yolculuktu. Şimdi Guinness’e dünya rekorunun tescili için gerekli belgeleri ve kanıtları hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.