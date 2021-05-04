Güllaçtan börek olur mu demeyin: İşte güllaç yufkasından börek tarifi..

Güllaçtan börek olur mu demeyin: İşte güllaç yufkasından börek tarifi..

On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla özdeşleşen ve iftar sofralarının sevilen tatlılarından olan güllaçı, bu sefer tatlı yerine tuzlu olarak tüketmeye ne dersiniz? İşte, güllaç yufkasından börek tarifi

Mübarek Ramazan ayında özellikle hafif olması nedeniyle tercih edilen güllaç tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Güllaç, her ne kadar milli tatlılarımızdan biri olsa da pek çok farklı şekilde tüketilebiliyor. Yani güllaç denildiğinde aklınıza yalnızca tatlı gelmesin.

Evinizde güllaç yufkalarınız arttığında bile kolayca yapabileceğiniz ve favori börekleriniz arasına girebilecek kat kat güllaç yapraklarından börek yapmaya ne dersiniz?

İşte, güllaç yufkasından börek tarifi...

GÜLLAÇ YUFKASINDAN BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet güllaç yaprağı

3 adet yumurta

2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı maden suyu

1/2 su bardağı sıvıyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

150 gr. beyaz peynir

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

8 adet pastırma (küçük küp kesim)

Bir tutam taze kekik (kıyılmış)

2 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı çörek otu

GÜLLAÇ YUFKASINDAN BÖREK NASIL YAPILIR? GÜLLAÇ YUFKASINDAN BÖREK TARİFİ