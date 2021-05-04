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- Güllaçtan börek olur mu demeyin: İşte güllaç yufkasından börek tarifi..
Güllaçtan börek olur mu demeyin: İşte güllaç yufkasından börek tarifi..
On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla özdeşleşen ve iftar sofralarının sevilen tatlılarından olan güllaçı, bu sefer tatlı yerine tuzlu olarak tüketmeye ne dersiniz? İşte, güllaç yufkasından börek tarifi
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 17:09
Mübarek Ramazan ayında özellikle hafif olması nedeniyle tercih edilen güllaç tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Güllaç, her ne kadar milli tatlılarımızdan biri olsa da pek çok farklı şekilde tüketilebiliyor. Yani güllaç denildiğinde aklınıza yalnızca tatlı gelmesin.
Evinizde güllaç yufkalarınız arttığında bile kolayca yapabileceğiniz ve favori börekleriniz arasına girebilecek kat kat güllaç yapraklarından börek yapmaya ne dersiniz?
İşte, güllaç yufkasından börek tarifi...
GÜLLAÇ YUFKASINDAN BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 6 adet güllaç yaprağı
- 3 adet yumurta
- 2 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı maden suyu
- 1/2 su bardağı sıvıyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 150 gr. beyaz peynir
- 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
- 8 adet pastırma (küçük küp kesim)
- Bir tutam taze kekik (kıyılmış)
- 2 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış)
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 çorba kaşığı susam
- 1 çorba kaşığı çörek otu
GÜLLAÇ YUFKASINDAN BÖREK NASIL YAPILIR? GÜLLAÇ YUFKASINDAN BÖREK TARİFİ
- Güllaç yapraklarının her birini dörde bölün, kenara alın
- İç harcı için bir karıştırma kabında yumurta, süt, sıvı yağ, soda, tuz ve karabiberi birleştirip iyice çırpın
- Devamında bir kabın içerisine beyaz peynir ekleyip çatal yardımıyla ezin
- Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, küçük küp şeklinde doğranmış pastırma, taze kekik ve maydanozu ilave edip karıştırın.
- Dörde böldüğünüz güllaç yapraklarınızın yarısını hazırladığınız sıvı harçla yumuşatın
- Isıya dayanıklı fırın kabınıza ya da borcama ıslattığınız güllaç yapraklarını yerleştirin
- Üzerine sıvı harçtan gezdirip yaprakların üzerine hazırladığınız peynirli iç harcınızı yerleştirin
- Kalan güllaç yapraklarını da sıvı harçla tek tek yumuşatarak fırın kabınıza ekleyin.
- En son üzerine kalan tüm sıvı harcı döküp bir adet yumurta sarısı sürün.
- Susam ve çörek otu serpiştirerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 35-40 dk pişirin
- Fırından çıktıktan sonra sıcak sıcak servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun...