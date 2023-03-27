Gülsek mi ağlasak mı bilemedik! Yumurtasını pencere önüne koydu... Martı öyle bir şey yaptı ki! Twitter'da dolaşan ilginç videolardan birisi de martı ve çocuk arasındaki olay oldu. Yumıurtasını soğuması için pencere önüne bırakan öocuk, martı yumurtasını yiyince gözyaşlarına boğuldu. O anlar çekilen videoya yansıdı.

Sosyal medya kullanımı her geçen gün artmaya başladı. Özellikle Twitter, sosyal medya platformaları arasında en fazla kullanılan olarak göze çarpıyor. Daha çok bir sohbet havasında olan Twitter, siyasi paylaşımların ise yapıldığı tek nokta diyebiliriz. Para kazanmak isteyenlerin de aktif olarak kullandığı mecrada, bazı ilginç videolar paylaşılıyor. Bu videolardan birisi ise martı ve çocuk arasında yaşanan olay oldu. Yumurtasını soğuması için cama bırakan çocuk, bir süre sonra gözyaşlarına boğuldu. Yumurtasını martının yediğini gören çocuk ağlama krizine girerken, o anlar da çekilen videoya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan video ise kullanıcıları gülümsetti.