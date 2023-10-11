Gülsüm Elkhatroushi'nin 3 gün sürecek olan hayır kermesi bugün başladı Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi tarafından her yıl düzenlenen hayır kermesi bugün Florya'da başladı. İlk günden yoğun ilgi gösterilen kermesin geliri için konuşan Elkhatroushi, "Buranın geliri sosyal sorumluluk projelerine gidiyor" dedi.

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Yardımseverler, düzenlenen kermeslerde adeta iyilikte yarışıyor.

Hem ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldürülüyor hem de kurulan stantlarla kadınlara istihdam kapısı oluyor.

Bu duruma öncü olan isimlerden biri de modacı Gülsüm Elkhatroushi.

3 gün sürecek

Modayla yakından ilgilenen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Elkhatroushi, her yıl çok sayıda düzenlenen kermesleriyle sevenleriyle bir araya geliyor.

Projeleriyle ön plana çıkan ünlü modacının 3 gün boyunca sürecek olan hayır kermesi bugün başladı.

Cuma günü son bulacak olan kermes, Florya Crown Plaza Oteli'nde düzenleniyor.

Kadınlara istihdam sağlıyor

Burada stant açan kadınlar özellikle el emeği ürünlerini sergiliyor. Giyimden ev tekstiline, yiyecekten mutfak ürünlerine çok sayıda ürün yer alıyor.

Elde edilen kazanç ise çok sayıda yardımlarda kullanılıyor. Öte yandan kadınlara da istihdam sağlıyor.

Günler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından çok sayıdaki firmanın katıldığı projede kermese girişler ücretsiz yapılıyor.

"Geliri sosyal sorumluluk projelerine gidiyor"

Kermeste Ensonhaber mikrofonuna konuşan Gülsüm Elkhatroushi, şu ifadeleri kullandı: