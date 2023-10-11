Gülsüm Elkhatroushi'nin 3 gün sürecek olan hayır kermesi bugün başladı

Yardımseverler, düzenlenen kermeslerde adeta iyilikte yarışıyor.
Hem ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldürülüyor hem de kurulan stantlarla kadınlara istihdam kapısı oluyor.
Bu duruma öncü olan isimlerden biri de modacı Gülsüm Elkhatroushi.
3 gün sürecek
Modayla yakından ilgilenen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Elkhatroushi, her yıl çok sayıda düzenlenen kermesleriyle sevenleriyle bir araya geliyor.
Projeleriyle ön plana çıkan ünlü modacının 3 gün boyunca sürecek olan hayır kermesi bugün başladı.
Cuma günü son bulacak olan kermes, Florya Crown Plaza Oteli'nde düzenleniyor.
Kadınlara istihdam sağlıyor
Burada stant açan kadınlar özellikle el emeği ürünlerini sergiliyor. Giyimden ev tekstiline, yiyecekten mutfak ürünlerine çok sayıda ürün yer alıyor.
Elde edilen kazanç ise çok sayıda yardımlarda kullanılıyor. Öte yandan kadınlara da istihdam sağlıyor.
Günler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından çok sayıdaki firmanın katıldığı projede kermese girişler ücretsiz yapılıyor.
"Geliri sosyal sorumluluk projelerine gidiyor"
Kermeste Ensonhaber mikrofonuna konuşan Gülsüm Elkhatroushi, şu ifadeleri kullandı:
Sosyal sorumluluk projelerine hiçbir zaman kayıtsız kalamadım. Böyle organizasyonlar düzenleyerek hem sosyal yardımlaşma projelerinde hem de girişimci kadınlara destek olmak amaçlı böyle organizasyonlar yapmaya başladım.
6 yıldır bu organizasyonları yapıyorum. Hanımlar, firmalar, gelenler çok memnunlar. Buranın geliri hem sosyal sorumluluk projelerine gidiyor. Burada mutlaka 15 standımız oluyor ücretsiz. SMA’lı bir bebeğimiz için de bağış toplanıyor. Kış ayı geliyor, depremzedeler için de projeler yapmak istiyoruz.
Şu an önümüzdeki kermesler ocak ayı, mayıs ayı, haziran ayı ve eylül ayı. Bu şekilde senede 5 tane bu tarz organizasyonlarımız devam ediyor.
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