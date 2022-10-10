Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi tarafından düzenlenen 3 günlük kermesin gelirleriyle Afrika'da su kuyuları açılacak.

Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi öncülüğündeki Umut Çarşısı Kermesi, 10 Ekim itibarıyla başladı.

Umut Çarşısı Kermesi, Florya'daki Crown Plaza'da 12 Ekim'e kadar devam edecek.

120 firmanın katılımıyla gerçekleşen kermesin ilk günü oldukça yoğun bir katılımla geçti.

Gelir ile su kuyusu yaptırılacak

Kermes girişinde, ziyaretçilerden alınan ücret, Afrika'da su kuyusu açılışları için kullanılacak.

Umut Çarşısı kermesi 3 gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında misafirlerine kapılarını açacak.

Modacı Gülsüm Elkhatroushi, kermesin yoğun katılım beraberinde artık bir platform haline geldiğini aktardı.

Gülsüm Elkhatroushi'nin Umut Çarşısı Kermesi başladı VİDEO



"Firmaların kendi içlerinde bağlantılar kurduğu bir platform haline geldi"

Kermes adının başka bir yöne doğru evrildiğini belirten Gülsüm Elkhatroushi, "Bu sefer 120 firmayla, aynı yerde 5’incisini düzenledik. Aralığın ilk haftası Ankara'dayız. Bizim kermesimiz kermes değil de, firmaların da iş birliği içinde olduğu reklamları ve tanıtımlarının çok olduğu ve kendi içlerinde de bazı bağlantılar kurduğu bir platform haline de geldi aslında, o yüzden çok mutluyum.

"Su kuyusu projesine başladık"

Afrika'da su kuyusu projesine başladık, onunla ilgili bir çalışmamız olacak inşallah. Ama artık kermes adı değişecek gibi görünüyor, farklı bir yöne doğru kaydı çünkü." ifadelerini kullandı.