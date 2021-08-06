Gültekin Aydoğdu hayatını kaybetti

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Gültekin Aydoğdu'nun vefat ettiğini duyurdu. 85 yaşında hayatını kaybeden Aydoğdu, uzun yıllar TRT Radyosu'nda çalıştı.

TRT Ankara Radyosu'nda uzun bir dönem çalışan ve koro şefi olan 85 yaşındaki usta sanatçı Gültekin Aydoğdu, vefat etti.

Aydoğdu'nun vefat haberini, TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı duyurdu.

"AİLEMİZİN DEĞERLİ BİR FERDİ GÜLTEKİN AYDOĞDU VEFAT ETTİ"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Ankara Radyosu’nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan, büyük ailemizin değerli bir ferdi olan Gültekin Aydoğdu’nun vefatını öğrenmiş bulunmaktayım.

Kurumumuza önemli katkılarda bulunmuş sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



