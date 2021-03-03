Gümrük Malları Nedir?

Gümrük malları, gümrük idarelerince tasfiyelik hale gelerek tasfiye edilen giyim eşyalarından, parfüme kadar birçok eşyanın satılması durumudur.

Günümüz hayat koşullarında hem kaliteli hem de ucuz eşya satın alabilmek için gümrük malları çok uygun imkanlar sunuyor.

Gümrük malları, gümrük idarelerince tasfiyelik hale gelerek tasfiye edilen giyim eşyalarından, parfüme kadar birçok eşyanın satılması durumudur.

Gümrük mallarının kaynağı tasfiyelik hale gelen, ihale yoluyla satış yöntemi ve perakende satış yöntemi kullanılarak satılan eşyalardır. Gümrük Malları satışında e-ihale'ye katılarak veya perakende satış noktasından satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Gümrük idareleri ticaret yapmazlar, bu sebeple de kar amacı gütmeyen bir yapıya sahiptirler.

Gümrük idaresinin elindeki mallar yani gümrük malları dediğimiz; Gümrüğe terk edilen eşyalar, tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından gümrüklere getirilip mevzuata uygun şekilde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşyalar ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yakalanan eşyalardır. Tüm bu eşyalar Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre tasfiye işlemine tabi tutulurlar.

Kesinlikle önemli bir noktası şudur bu mallar icra sonucu elde edilmiş değillerdir.

Tasfiye işlemini kısaca şöyle açıklayalım. Gümrük idareleri tarafından geçici depolama yerleri veya antrepolarda bekleyen malların bu yerlerden alınarak buraların boşaltılması yani bir anlamda temizliğinin yapılması demektir.

Bu işlemin amacı depolarda tasfiye için bekleyen malların bulundukları yerden kaldırılarak yeni gelecek olanlara yer açmaktır. Bu şekilde depolarda bekleyenlerin kontrolünün yapılmasının sağlanması ve tasfiyelik halde bekleyen eşyaların, bir an önce ekonomiye katkı sağlaması açısından genel bütçeye kazandırılmasıdır. Tasfiye yoluyla yapılan satışlarda gümrük idarelerinin kesinlikle kar amaçları olmadığı için ürünlerin fiyatları piyasa fiyatlarına göre daha uygundur bu sebeple gümrük malları ürünleri ucuz olur.

Uygun Fiyatlı Parfümler!

Parfümler mis gibi yayılan kokusuyla o tatlı sihirli karışımlar.

Güzel kokular insanları daima iyi hissettirir, temizlik ve ferahlık hissi vererek pozitif etkiler.

Kozmetik endüstrisinin büyük rekabet alanlarından biridir parfümler.

Parfüm seçimi yapılırken mutlaka zevkiniz önemlidir fakat bir o kadar önemli olan unsur da kaliteli olup olmadığı, güvenilir satış noktasından alıp almadığınızdır.

Tester Parfümler Nedir?

Parfümlerin gündelik hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu artık yadsınamaz bir gerçektir.

Bu sihirli aromatik karışımlar insanlara ve ortamlara güzel koku verdiği kadar fiyatlar açısından oldukça bütçeyi zorlayıcı durumdalar. Hem parfüm alışkanlığından vazgeçmek istemiyor ama fiyatı da cüzdanıma uygun olsun dediğinizde tester parfüm işte bu anlamda kurtarıcı olabiliyorlar.

Deneme parfümler de denilen tester parfümler, parfüm firmalarının müşterilerinin satın alacağı parfümlerin kokularını, satın almadan önce deneyebilmesi için özel olarak ürettikleri, orijinal parfümlerin numuneleridir.

İçerik olarak tamamen seçmiş olduğunuz markanın orijinaliyle aynıdır.

Tester parfümlerin içerikleri ile orijinal parfüm içerikleri üretimleri yapılırken esans değerleri, aromatik yansımaları bir diğer tanımla koku notaları tamamen aynı değerlere sahiptir. Koku notaları açısından orjinal ve tester parfümler arasında hiçbir farklılık yoktur.

İçerikleri aynı olan bu parfümlerin şişeleri de aynı özelliklere sahiptir. Aralarında farklılık yaratan konu kutularıdır.

Parfüm firmaları satış noktalarına gönderdikleri orjinal parfümlerin yanında müşteriler tercih ettiği kokuyu deneyebilsinler diye böyle basit, sade ve beyaz kutularda üzerinde "tester" ibaresi bulunacak şekilde parfümlerde gönderirler. Tester parfümler kutusu üzerinde bulunan yazılar yabancı dilde olmakla birlikte, markalara göre farklılık gösterebilir. Genellikle; tester, testeur, demoware, demonstrasyon testeur, not for sale şeklinde olan yazılardır.

Tester Parfüm şişeleri ile orjinal parfüm şişesi aynıdır, şişelerde herhangi bir fark görülmez. Tek farklılık, şişe üzerinde veya şişenin alt kısmındaki etiketlerinde aynen kutunun üzerindeki gibi tester olduğunu belirten yazılardır.

Bu yazılar şişenin üzerinde yazılı halde olduğu gibi, herhangi bir yerine etiket olarak yapıştırılmış şekilde de olabilir.

Tester parfüm şişelerinin bir kısmı kapaklı bir kısmı da kapaksız olurlar ve bu durum parfüm markasına göre değişkenlik gösterebilir.

Tester parfümlerin seçilmesinin en önemli kısmı fiyatlarının orijinaline göre daha uygun olmasıdır. İçeriği, kokusu ve kalıcılığı açısından orjinali ile yüzde yüz aynı ve hiçbir farklılığı olmayan, şişeleri de aynı olan bu parfümlere süslü ambalajı yüzünden niye daha çok ödeyesiniz ki?

Aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir tester ürünler deneme ürünüyse satışı nasıl oluyor. Şöyle açıklayalım bazen ellerinde ki fazla stokları bitirmek isteyen veya kapanmak üzere olan kozmetik ve parfüm satış mağazaları ile bu mağazalara tedarik sağlayan distribütör firmalar tester ürünleri biraz daha uygun fiyatla satabilirler.

Bu satışlardan yapılan alışverişler böyle fırsatlar sunabiliyor.

Tek farkın, sade ambalajı olan tester parfümleri güvenilir satış noktalarından gayet uygun fiyata alabilirsiniz.

Outlet Parfüm Nedir?

Parfümlerin kozmetikler içindeki önemli yerini biliyoruz. Parfüm alırken birçok özelliğe de dikkat etmek gerekiyor. Teninizde ki uygunluğu, zevkinize hitap etmesi önemli detaylar ama en başta sağlık açısından herhangi bir zarar teşkil etmemesi de çok önemli.

Sağlığınızı korurken, bütçenizi de korumak önceliklidir.

Outlet parfümler de orijinal parfümdür, ancak parfüm üretim sırasında şişelenir ya da kutulanırken herhangi bir hata oluşursa işte o zaman outlet dediğimiz sınıfta yer alırlar.

Bu nedenle fiyatları daha uygun olur.

Hata sonucu durumdan dolayı demişken şöyle bir açıklık getirelim; Outlet parfümler, ambalajı yani kutusu ezilmiş, şişesinde, kapağında üretim esnasında kullanıma engel teşkil etmeyecek hatta bazen gözle bile fark edilmeyecek kadar kusurları olabilen ürünlerdir.

Orijinal parfümler ile içerikleri bakımından hiç bir farklılığı yoktur. Outlet parfümler de aynı orijinalleri gibi kokusuyla, kalıcılığı ile ve sağladıkları fresh nefesle insanlara aynı hisleri yaşatırlar.

Outlet parfümleri alırken dikkatli olunması gereken en önemli nokta tanıdığınız bildiğiniz satıcılardan almakta fayda olduğudur.

Outlet parfüm adı altında taklit olarak da satılanlar elbet vardır.

Güvenilir satış noktalarından alacağınız, outlet parfümlerde tereddüt edilecek akıllarda herhangi bir soru işareti oluşmasını gerektirecek bir durum yoktur.

Güvenilir Outlet parfüm satış noktası

Tester Parfüm İle Outlet Parfüm Arasındaki Fark Nedir?

İster tester parfüm diyelim, ister outlet parfüm diyelim her iki isim altında ki parfümler orijinal parfümlerdir.

Ancak tester parfüm alıcının parfümü test etmesi için yani denemesi için şişelenmiş parfümdür. Üzerinde tester uyarı yazısı bulunur. Tester parfüm, orijinal parfüm şişesi boyutunda değildir. Outlet parfüm ise şişelenir ya da kutulanırken hata oluşmuştur, orjinal şişesinde fakat biraz hasarlı parfümdür. Üzerinde herhangi bir uyarı yazısı bulunmaz. Her ikisinin de ortak özellikleri orjinal parfümlere göre daha uygun fiyata sahip olmalarıdır.

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