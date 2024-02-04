Gümüşhane doldu taştı! Gelen Zigana'ya gidiyor Gümüşhane'de eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle ünlü Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde 43 bin kişiyi ağırladı.

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İHA

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağının 2 bin 100 metre rakımlı zirvesinde yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, doldu taştı.

Yarıyıl tatilini fırsat bilenler, bölgeye akın etti.

Kayak, kızak ve kar motoru turlarının yanında restoran, kafeterya, kayak odasıyla misafirlerine Zigana'nın eşsiz manzarası eşliğinde otantik bir ortamda eksiksiz hizmet veren tesise gelen ziyaretçilerin 15 bini Arap turistlerden oluştu.

Doluluk oranı: Yüzde 85'e ulaştı

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının tatil sürecinde yüzde 85'lere ulaştığı Zigana'ya Rize'den ailesiyle gelen minik Sena Fener “Karne tatili nedeniyle Rize'den Gümüşhane'ye kuzenlerimin yanına geldim. Zigana çok güzel bir yer. Kartopu oynadım, kayak yaptım. Yine gelmek isterim” dedi.

Zigana'nın bir başka minik ziyaretçisi Serra Bal ise “Burada çok güzel bir gün geçirdim. Kuzenlerimle birlikte kızakla kaydık, kartopu oynadık. Çok eğlendim ve burayı çok sevdim. Manzarası da güzel, değdiğime değdi. Arkadaşlarımı da buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rize'den gelen Asya Fener de ilk defa geldiği Zigana Dağını çok beğendiğini belirterek, “Bugün kartopu oynadık, kızakla kaydık. Tatilin zevkini burada çıkardım. Yine gelmek isterim” diye konuştu.

"Yemekleri lezzetli, manzarası güzel"

Bir başka öğrenci Mustafa Berat Ergin ise karne tatili sürecinde 3-4 kez geldiği Zigana'yı çok sevdiğini belirterek, “Burası çok kar alan bir yer. Kar yağınca çok eğlenceli şekilde kayılıyor. Kartopu da oynuyoruz. Yemekleri de çok lezzetli, manzarası da çok güzel” dedi.

Tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu da yarıyıl tatilinin başlamasıyla kar yağışının da yoğunlaştığını ve sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Biraz geç başladık ama güzel bir karne tatili sezonu geçirdik. Yerli ve yabancı olmak üzere 2 haftalık tatil boyunca 43 bin civarı ziyaretçi ağırladık tesisimizde. Konaklamalarımız yüzde 85 civarı dolulukla geçti. Bungalovlarımız aynı şekilde aktif haldeydi. Restoranımız olsun, kafeteryamız olsun güzel bir hizmet vererek gelen misafirleri 7'den 70'e memnun ettik” diye konuştu.

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde aktivite olarak kar motoru turları, dev salıncak, kayak ekipmanları başta olmak üzere gelen misafirlere her türlü hizmeti sunduklarını kaydeden Eroğlu, “Karne tatili döneminde gelenler ağırlıklı çocuk olduğu için kızaklara talep çok oldu. Aynı zamanda yabancı turistin Şubat tatiline denk gelmesi nedeniyle Arap turist bayağı vardı. Toplam 43 bin kişinin 15 bin civarı Arap turistlerdi” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)