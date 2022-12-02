Gümüşhane'de engelli gencin hayat mücadelesi yaşıtlarına örnek oluyor

Ailesinden uzak üniversite okuyan ve yüzde 57 engelli olan Enes Karakuş, yaşadığı zorlukların yanında spor yaparak ülkesini temsil etmek istiyor.

Tüm engelleri aşan ve hayat mücadelsine devam eden 20 yaşındaki Enes Karakuş'un azmi yaşıtlarına örnek oluyor.

Trabzon’da dünyaya gelen ve yüzde 57 engelli olan Karakuş, bütün olumsuzluklara rağmen eğitimini tamamlamak için çaba sarf ediyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nde öğrenci olan 20 yaşındaki Karakuş, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nde okuyor.

En büyük hayali ülkesini temsil etmek

Elinde, sağ bacağında ve gözlerinde rahatsızlık olan azimli genç, eğitim hayatının yanında spor aktivitelerinden de geri kalmamak adına her hafta yüzüyor.

Ailesinden uzakta tek başına yaşayan ve buna rağmen mücadelesinden taviz vermeyen Karakuş’un, en büyük hayali ise yüzme sporunda ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek.

"Bu bölüme geldim ve başaracağımı da düşünüyorum"

Ailesinden uzakta tek başına olduğu için zorluklar yaşadığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Karakuş, "Hayatımda bana engel olabilecek durumlar yaşıyorum. Üniversiteyi kazanıp pek çok faaliyete girmiş olabilirim ama üniversite hayatı benim için biraz daha farklı oldu. Ailemden uzak olmak, burada yaşadığım şartlar. Ailemin yanında olduğum kadar rahat değilim bu beni elbette zorluyor. Küçükken göz ameliyatı olmuşum, tekrar rahatsızlanınca tekrar bir kayma olmuş bu nedenle gözümde de bir sorun var. Ben edebiyatı sevmezken öğretmenlerimin desteğiyle bu bölüme geldim ve başaracağımı da düşünüyorum.





"Engelime rağmen mücadele etmek beni mutlu ediyor"



Yurttan çıkışım, dolmuşa binişim bazen dolmuş kalabalık oluyor tutunacak yer bulamıyorum, dengemi sağlamakta zorlanıyorum. Fakat okumak güzel, bunları eğitim yolundaki acı-tatlı tarafı olarak görüyorum. Elbette bir sıkıntı yaşayacaktım ama bu da tuzu biberi oldu diyebilirim. Engelime rağmen okumaya çalışmak, kendimi gösterebilmek için çabalamak bile beni mutlu ediyor. Başarıp başaramamak önemli değil denedim demek istiyorum." diye konuştu.

"Başarılmayacak bir şey yok hayatta bunu gördüm"

Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek isterim. Kendini yüzme sporunda geliştirmek istediğini ifade eden Enes Karakuş, "Okutulmayan, ailesi tarafından zorluklar yaşatılan insanlar da var ama benim ailem bana bu konuda çok yardımcı oldu. Engelli vatandaşlara umutlarını kaybetmesinler diyorum, başarılmayacak bir şey yok hayatta bunu gördüm.





Olimpiyatlarda ülkemi de temsil etmek isterim"



Bir hedef belirleyip o hedefe ulaşmak için çaba göstermeleri yeterli. Bazen kimi insanlar fark etmiyor durumumu ona göre farklı davranıyorlar ben bunu garipsemiyorum, sonuçta durumumu bilmiyor. Bazen durumumu bilip fazla abartanlar da oluyor, ben bundan açıkçası rahatsız oluyorum. Sanki hastalığım yüzüme vuruluyormuş gibi hissediyorum açıkçası bu beni rahatsız ediyor. Kendimi yüzme bölümünde geliştirmek istiyorum, zorlanıyorum ama kendimce kendimi geliştirdiğimi düşünüp yüzebiliyorum. Kendimi daha da geliştirebilirsem olimpiyatlarda ülkemi de temsil etmek isterim." dedi.