Gümüşhane'de evinin önüne tilki geldi! Bu kez gülümseten anlar yaşandı Gümüşhane'de yaşayan Şükrü Çoban, evinin önüne gelen tilki ile dakikalarca konuştu ve onun evinin önünden gitmeye ikna ederken kullandığı esprili üslubu izleyenleri gülümsetti.

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İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Günyüzü köyünde yaşayan Şükrü Çoban'ın yiyecek aramak için kapısının önüne kadar gelen tilkiyle eğlenceli sohbeti kameralara yansıdı.

Evin balkonuna kadar çıkan tilkiye "yeni kiracım" diyen ve kirayı ödemediğini söyleyerek serzenişte bulunan Çoban'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Tilkiye muhtarın evini tarif etti

Çoban'ın tilkiye muhtarın maaşı olduğunu ve ona daha iyi bakacağını söyleyerek, konuşması dinleyenleri gülümsetti.

"Yeni kiracı ama kirayı vermiyor"

Çoban'ın tilkiye muhtarın evini tarif eden konuşması ise şöyle:

Yeni kiracı arkadaş ama kirayı vermiyor. Benimle kafa tutuyor. Ne edeceğiz şimdi. Verdiklerimizi yemedi. İlle de 'et olacak' diyor.

"Muhtarın maaşı var sana daha iyi bakar oraya git"

Muhtarın evi yukarıda bak. Seni ona yolladım, hadi. Git muhtar seni yedirir hadi. Evi tarif edeyim gel. Yanlış geldin, burası muhtarın evi değil, muhtarın evi yukarıda, muhtarın maaşı var sana daha iyi bakar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)