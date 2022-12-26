Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen köyde, araç arkasına bağlanan kızakla karın keyfini çıkaran 70 yaşındaki İsmail Çakmak’ın görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Yurdun birçok noktasında kar yağışı devam ediyor.

Doğu Anadolu'da tüneller oluşturan yağış hayatı olumsuz etkilerken, ortaya yüzleri güldüren manzaralar da çıkıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Gümüşhane.

Karın tadını kızaklarla çıkarıyorlar

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde vatandaşlar, karın tadını kızaklarla doyasıya çıkarıyor.

Bölgede yaşayan Ahmet Keskin isimli vatandaş, aracının arkasına halatla bağladığı kızaklarla genç, yaşlı, çocuk demeden isteyen herkese eğlenceli anlar yaşatıyor.

Gümüşhaneli İsmail Dede'nin karda kızak keyfi kamerada VİDEO



70'lik dedenin kar eğlencesi

Yaşanan renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Keskin'in çektiği bir video, yoğun ilgi gördü.

70 yaşındaki İsmail Çakmak, Keskin'in aracının arkasına bağladığı kızaklarla karın tadını çıkarttı.

Yürekleri ısıttı

O anlar kısa sürede gündem oldu.

İHA'nın aktarımına göre; ilerleyen yaşına rağmen, çocuklar gibi eğlenen ve mutluluğu yüzünden okunan Çakmak’ın görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.









