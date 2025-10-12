Gümüşhane'de kaynak makinesi kaybolan vatandaş camii hoparlöründen anons geçti

Makinesi kayboldu, camiden köye seslendi...

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Boğazyayla Köyü’nde yaşayan inşaat işleriyle ilgilenen Fazlı Celep, evinde su tesisatı yapmak için hazırlık yaptığı sırada kaynak makinesinin kaybolduğunu fark etti.

ÇAREYİ CAMİDE BULDU

Kendisinden başka kimsenin kullanmadığı aleti her yerde arayan Celep, köyde araması sonuç vermeyince caminin hoparlörlerinden anons yaparak makinesini bulmaya çalıştı.

''BENİM MAKİNEMİ NİYE ALIYORSUNUZ KOMŞULAR''

Kaynak makinesinin kayıp olduğunu sitemli ve kendine has üslubuyla dile getiren Celep,

"Bir Müslümana bir iş yapmaya gelmiyor. Benim makinemi niye alıyorsunuz komşular!

''ALANLAR BULANLAR NAMUSU DAİRESİNDE GETİRSİN''

Tekrar ediyorum ben hacı efendi kaynak makinem kaybolmuştur, alanlar ve bulanlar namusu dairesinde getirsinler.

Hayırlı Cumalar olsun cümleten" dedi.