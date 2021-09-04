Gümüşhane'de keçileri sayesinde iyileşti

“Fındık” ve “Kara Kız” adını verdiği 2 yavru keçisiyle yürüyüşe çıkan, markete giden, dolmuşa binen, aile hekiminde muayene bile olan İzzettin Bilici, kendisini daha iyi hissediyor.

Aslen Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden olan 63 yaşındaki İzzettin Bilici, 2002 yılında Bağlarbaşı Mahallesinde yaptırdığı bahçeli evine yaz aylarında geliyor.

Başta şeker olmak üzere birçok hastalığı olması nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine spora başlayan Bilici, 15 günlükken Zigana Dağı’nda bir çobandan aldığı yavru keçiler hayatına girdikten sonra daha fazla spor yapmaya başladı ve stresten arındı.

YAVRULAR YANINDAN AYRILMIYOR

Evinin bahçesindeki kulübelerinde yatan “Fındık” ve “Kara Kız” adlı yavru keçilerine biberonla sütlerini içirdikten sonra sabah ilk iş olarak 5 kilometrelik yürüyüş yapan Bilici, kendisinden ayrılmayan yavru keçileriyle her yere gidip geliyor.

Her yere yavru keçileri ile gidiyor VİDEO

MARKETE, HEKİME, DOLMUŞA...

Mahalle halkının da alıştığı, transit yoldan geçenlerin durdurup fotoğraf çektiği yavru keçileriyle markete alışverişe, aile hekimliğine ilaç yazdırmaya giden Bilici, kent merkezine giderken hayvanlar yorulduğunda dolmuşa bile bindiriyor.

ELLERİYLE YIKAYIP KURUTUYOR

Yavru keçileri kaşınmaya başladıkları an evinin banyosuna sokarak şampuanla yıkayıp saç kurutma makinesiyle kurulayan Bilici, Fındık ve Kara Kız sayesinde stresten arındığını söyledi.

Bilici, yavru keçilerin banyo serüvenlerini “Yıkadığım zaman onlar da seviniyor, ferahlıyorlar. Haftada bir yıkandığı için devamlı istekliler. Kaşındığı zaman hissediyorum ki duş alması lazım. Alıyorum banyoya şampuanla güzelce yıkıyorum, saç kurutma makinesiyle ile kuruluyorum. Ondan sonra çıkarıyorum dışarı” sözleriyle anlattı.

"HİÇBİR HASTALIĞIM KALMADI"

Kendisini yavru keçilere adadığını ve evladı gibi baktığını dile getiren 3 çocuk babası Bilici, “Kendimi bunlara verdim, hiçbir hastalığım kalmadı. Günde 5 kilometre spor yapıyorum. Zamanımı hep hayvanlarla geçiriyorum. Öylesine bir hevesle başladım. Doktorlar dedi ki devamlı spor yap, fazla çalışma, stres yapma, yorma kendini. Bende kendime öyle bir eğlence olarak bunlarla zaman geçiriyorum” dedi.



























