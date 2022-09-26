Gümüşhane’de ‘kestirme olsun’ diye tüneli kullanan uyanık ayı

Son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayılar, bu kez Gümüşhane-Trabzon kara yolundaki tünelin içinde görüntülendi.

Gümüşhane-Trabzon kara yolundaki Mescitli Tüneli'nde ne tır ne otomobil ne otobüs, bu kez bir ayı görüldü.

Dağın diğer yamacına tırmanmak yerine kestirme olan tünel yolunu kullanan ayı, bir firmaya ait otobüsle Trabzon’dan Gümüşhane’ye seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi tarafından kayıt altına alındı.

Otobüsü fark edince hızlanan ayıyı görüntüleyen Sünnetçi, hayvanın tünel çıkışında gözden kaybolduğunu söyledi.

“Bayağı büyük ayıydı”

Gece 02.30’da Trabzon’dan otobüse bindiklerini ve Mescitli Tüneli'ne girdiklerinde ayıyı gördüklerini ifade eden Sünnetçi, “Ben otobüsün ön koltuğunda oturuyordum. Yolcuların birçoğu uyuyordu. Tam Mescitli Tüneli'ne girdiğimizde kaldırımda bir ayının koştuğunu fark ettim. Hemen cep telefonuma sarıldım. Tünelden çıktıktan sonra ayı kayboldu. Bayağı büyük ayıydı. Otobüste de heyecan oluşturdu.” dedi.

Kontrol ederek tüneli geçti

İHA'nın haberine göre önce koşan, bir süre sonra ise kaldırıma çıkarak yoluna devam eden ayının, ara ara kafasını geriye çevirerek kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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