Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan bozayı Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan bozayı görüntülendi.

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DHA

Gümüşhane kırsalında yaban hayatıyla ilgili video çekip sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Muhammet Tutar, kent merkezi yakınındaki dağda çekim yaparken kış uykusundan uyanmış bir bozayı olduğunu fark etti.

Ayıyı yakından görüntülemek isteyen Tutar, drone'nunu ayının bulunduğu kayalık alana gönderdi.

"Obez ayı" notuyla paylaştı

Görüntüleri sosyal medya hesabından 'Obez Ayı' notuyla paylaşan Tutar, şunları dedi:

Çekim sırasında çok büyük bir ayı gördük. Ayıların mağaralarından yeni çıktıklarını düşünecek olursak, zayıf olmaları lazım ama gördüğümüz ayı hiçte zayıf değil. Çok iri ve oldukça sağlam bir ayıya benziyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)