DHA
Gümüşhane kırsalında yaban hayatıyla ilgili video çekip sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Muhammet Tutar, kent merkezi yakınındaki dağda çekim yaparken kış uykusundan uyanmış bir bozayı olduğunu fark etti.
Ayıyı yakından görüntülemek isteyen Tutar, drone'nunu ayının bulunduğu kayalık alana gönderdi.
"Obez ayı" notuyla paylaştı
Görüntüleri sosyal medya hesabından 'Obez Ayı' notuyla paylaşan Tutar, şunları dedi:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Çekim sırasında çok büyük bir ayı gördük. Ayıların mağaralarından yeni çıktıklarını düşünecek olursak, zayıf olmaları lazım ama gördüğümüz ayı hiçte zayıf değil. Çok iri ve oldukça sağlam bir ayıya benziyor.
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