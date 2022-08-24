Gümüşhane'de köye mini havaalanı kurdu: Uçuş izni bekliyor

Gurbetçi iş insanı Celil Çiçek köyünü havadan izleyebilme hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 65 bin euro harcayarak Rus yapımı hava aracı satın aldı. Çiçek, Sivil Havacılık'tan uçuş izni bekliyor.

Gümüşhane'nin Köse ilçesinden 46 sene önce ailesiyle ilk olarak İstanbul’a daha sonra da Almanya’ya göç eden 53 yaşındaki Celil Çiçek, çok sevdiği Kayadibi köyünü havadan izleyebilmenin hayalini kuruyordu.

Celil Çiçek, hayalini gerçeğe dönüştürmek için yurt dışında amatör olarak sürdürdüğü uçuşlarını köyde de yapmaya karar verdi.

Dede yadigarı arazisinin düzlüğünü fırsata çeviren Çiçek, satın aldığı Rus yapımı hava aracı 'microlight'ı köye getirtti.

Uçuş izni bekliyor

Yaklaşık 65 bin euro harcayan Celil Çiçek, 10 dönüm arazisini, hava aracının inip kalkacağı şekilde dizayn etti, bir de hangar inşa etti.

Hangara raylı sistemle girip-çıkan hava aracıyla uçma hayali kuran Çiçek, müracaatta bulunduğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş izni bekliyor.

DHA'nın haberine göre; 53 yaşındaki Çiçek, uçuş onayı almasıyla köy semalarında uçabilecek.

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"Rusya’dan sıfır olarak getirttik"

Köyünü çok sevdiği söyleyen Celil Çiçek, "Yelken kanatla, hala uçuyorum. Bu motorlu olduğundan dolayı her yerden kalkış- iniş yapabildiğimiz için bunu havalimanını yapma gereği duydum. Lisansımı da Eskişehir'de Türk Hava Kurumu’nda yaptım.

Microlight dediğimiz araç en kısa mesafelere konan, en kısa mesafelerden kalkabilen bir kabiliyete sahip ve orta bir kanat var. Büyük kanat oluyor yavaş uçulabiliyor, çok küçük kanat olunca ise hızlı uçabiliyor. Bizimkisi ise orta boy kanat, gümrük işlemleri yaparak Rusya’dan sıfır olarak getirttik." dedi.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"

Çocukluğunda rüyalarında bile uçan bir insan olduğunu belirten Çiçek, "Devamlı havaalanına ihtiyaç duymamak için bu araziyi havalimanını yaptım. Kendi pistimi ve hangarımı kurdum. Uçağımı burada muhafaza edeceğim. Sivil Havacılık'tan uçuş izni aldığımız andan itibaren uçuşa geçeceğiz. Kumandalı helikopterler ve uçaklar uçurdum.

Microlight pilotlar olarak gerçekten izin süreci çok uzun sürüyor. Ben Avrupa'da da bu işleri biliyorum. Türkiye'de ricam; izin sürecinin hızlanmasıdır. Uçmaya başlamadan yoruldum. Bu benim hayalimdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.





























