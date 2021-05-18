Gümüşhane’de yavru ayılar ile gülümseten diyalog

Yürüyüşe çıktıkları sırada, bahçede oyun oynayan ayıları gören şahıslar ayılara seslendi. Ayılar ile muhabbet eder gibi diyalog kuran şahısların o anları, kameraya yansıdı.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dörtkaynak köyünde, gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Kadir Demirel ve arkadaşları, duydukları sesler üzerine bahçeye gitti.

Bahçede oyun oynayan ayılar, şahısların geldiğini fark edince saklandı. Kadir Demirel ve arkadaşları, yanlarındaki ışığı ayıların saklandığı yere tutarak seslenmeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Ses ve ışığa kulak kabartan 2 yavru ayı saklandıkları yerden çıkınca, ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Demirel, yavru ayılara, “Annenizin yanına gidin. Ne yapıyorsunuz burada? Anneniz nerede?” diye seslendi. Yavru ayılar bir süre Demirel’i dinledikten sonra annelerinin yanına gitti. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gümüşhane’de yavru ayılarla gülümseten diyalog VİDEO



“AMATÖRLER TARAFINDAN YAKALANMASI İMKANSIZ BİR GÖRÜNTÜYDÜ”

Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demirel, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Arkadaşlarla köyün içinde yürüyüş yaparken homurtular duyduk. Gece yarısı olduğu için yanımızda fenerler vardı. Biraz da tedirgin şekilde sesin geldiği yere fenerleri tuttuğumuzda 2 yavru ayının birbiriyle güreşip oyun oynadıklarını gördük. Oyun oynarken bizi fark etmediler bile. Bunun üzerine bende onlara seslenince bize döndüler. Bu görüntü amatörler tarafından zor belki de yakalanması imkansız bir görüntüydü. Ayıya bu kadar yaklaşılan ve adeta sohbet edilen bir görüntü daha görmedik. Bir süre sonunda annesi bizi uzaktan fark edince homurdandı ve yavrular hızla annelerine doğru kaçtı.”