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    Gümüşhane'deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları

    Gümüşhane Kürtün’deki “Örümcek Ormanları”, şu sıralar sonbaharın tüm renklerini barındırıyor. Görenlerin hayran kaldığı manzara, doğaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
    • 13.11.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 11:05
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    Gümüşhane'deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

    Göğe tırmanan ağaçlar

    Labirenti andıran patikaları ve adeta göğe tırmanan ağaçlarıyla ziyaretçilerini şu sıralar güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede.

    Temiz havası ve şelaleleri

    Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle “Örümcek Ormanları” ismi verilen bölge, temiz havası ve şelaleleriyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

    Renk cümbüşü

    Sonbaharın sarı ve kızıl renkleri ile doyumsuz manzaralar oluşturan “Örümcek Ormanları”, drone ile yapılan hava çekimlerinde de renk cümbüşünü ortaya koyuyor.

    AA'nın haberine göre ilçe merkezindeki Kürtün Barajı çevresinde yer alan ormanlık alanlar da, güz renklerine büründü.

    Gümüşhane'deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları VİDEO

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #1

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #2

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #3

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #4

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #5

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #6

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #7

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #8

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #9

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #10

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #11

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #12

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #13

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #14

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #15

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #16

    Gümüşhane deki ‘Örümcek Ormanları’ndan sonbahar manzaraları #17


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