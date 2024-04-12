Gümüşhane'deki turistlerin yeni uğrak noktası: Cam seyir terası Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan 90 metrelik cam şehir terası, bulunduğu konut itibariyle turistlerin ilgisini çekiyor. Şehre gelenler seyir terasına uğramadan edemiyor.

AA

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde cam teraslarlar bulunuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metre yüksekte kayalık üzerindeki cam seyir terasına çıkan yerli ve yabancı turistler manzarayı keyifle izliyor.

Torul'daki cam terasa çıkıldığında verdiği adrenalin duygusunun çok etkileyici olduğu belirtiliyor.

Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakın

İlçede yapılacaklar listesinin en üst sırasında yer alan 6 yıl önce inşa edilen 90 metrekarelik cam seyir terası, Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla çekim merkez oluyor.

Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam seyir terasına turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ilgi büyük.

Hedef: 200 bin yerli ve yabancı turist

Yetkililer bölgeye gurbetçi gelişlerinin de başladığını aktararak, bu yıl turist sayısında artış yaşanacağını ve 200 bin yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Yetkililer şehir terasından özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğunluk bekliyor.

Bir gelen tekrar geliyor

Bayram tatili için Bursa'dan geldiğini belirten Burcu Yeşil, "Daha önce cam seyir terasına gelmiştim, anısı kalmıştı, tekrar gelmek istedik. Güzel, beğeniyoruz." dedi.

"İkinci gelişim"

Ziyaretçilerden Bayram Koca, "Burası çok güzel bir yer. İkinci gelişim. Mükemmel, görsel ve doğa olarak harika bir yer. Herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Terastan aşağıya bakmaya korkuyor

Cevat Koca, terastan aşağıya bakmaya korktuğunu dile getirerek, "Kardeşime ve korkuluklara tutunarak gezebildim. Çok güzelmiş. Nasip olursa ilerleyen yıllarda yine geleceğim." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)