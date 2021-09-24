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    Gümüşhane'nin yüksek tepeleri beyaza büründü

    Gümüşhane'de dün başlayan kar yağışı etkisini artırırken, yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının en fazla etkili olduğu yer Kürtün ilçesi olurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:38
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    Gümüşhane'nin yüksek tepeleri beyaza büründü

    Yazın sona ermesiyle birlikte soğuk havalar kendisini göstermeye başladı.

    Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, bazı yerleri beyaza bürüdü.

    En fazla kar yağışı Kürrtün ilçesinde olurken ilçeye bağlı Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli yaylaları kar altında kaldı.

    Zigana Dağı'nın yüksek kesimleri ve Kostan Dağı geçidi kar yağışından nasibini alırken, ortaya seyrine doyulmaz görüntüler çıktı.

    KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Tepesi ile eteğindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı ve Zigana Dağı'nın yamacında bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı beyaz örtüyle tanıştı.

    Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı ifade edilirken, son değerlendirmelere göre; Gümüşhane genelinde yağışlı havanın bugün etkisini yitireceği ve güneşin yeniden yüzünü göstereceği belirtildi.

    Gümüşhane'nin yüksek tepeleri beyaza büründü VİDEO

    Gümüşhane nin yüksek tepeleri beyaza büründü #1

    VATANDAŞLAR O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

    Gece en düşük sıcaklığın yer yer sıfırın altında 2 dereceye ulaştığı yüksek kesimlerde yağışın ardından sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çok sayıda vatandaş, bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Gümüşhane nin yüksek tepeleri beyaza büründü #2

    Gümüşhane nin yüksek tepeleri beyaza büründü #3

    Gümüşhane nin yüksek tepeleri beyaza büründü #4

    Gümüşhane nin yüksek tepeleri beyaza büründü #5

    Gümüşhane nin yüksek tepeleri beyaza büründü #6

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