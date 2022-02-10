Günahtan Hakk'a dönüş: Nasuh Tövbesi nedir, nasıl yapılır?

Geçmiş günahlardan pişmanlık duyma, onları terk etmek ve bir daha dönmemek üzere karar verilmesi durumunda "Nasuh Tövbesi" edilebilir. Peki Nasuh Tövbesi nedir, nasıl yapılır?

"Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9)

“Bütün âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

Yukarıdaki hadislerden de anlaşıldığı üzere, insan, günah ve sevap işleme özelliğinde yaratılmış bir varlıktır.

Günah işlemek, insanı meleklerden ayıran bir özelliktir. Bilindiği gibi melekler nurdan yaratılmış olup, asla Allah’a karşı gelmeyen, günah işlemeyen varlıklardır.

Ardından af dilemek ve tövbe etmek, dünya ve ahirette azaptan kurtulmaya vesile olur. Günahların bağışlanmasını sağlar, kulu Allah'ın mağfiretine eriştirir.

Şirk dışında hiç bir günah yoktur ki, samimi bir Nasuh Tövbesi ile kabul olmasın.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler! Tövbe-i nasuh, ile Allah’a tövbe edin (dönün).” (Tahrim, 8)

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir.

Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır.

Nasuh tövbesi, geçmişte yapılan günahlardan pişmanlık duyma, onları terk etmek ve bir daha dönmemek üzere karar vermektir.

Pişmanlık duyulan günah kul hakkı ise, hakkı hak sahibine teslim etmektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sünnetinde yer alan nasuh tövbesi de bu durumda yapılır.

NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR?

Hz. Ömer, nasuh tövbesini şöyle tanımlamıştır:

"Nasuh tövbe, günahtan tövbe edip o günaha bir daha dönmemek veya dönmek istememektir. Günahtan pişmanlık duymak, günahı terketmek ve bir daha dönmemekle yapılır. Sabah akşam istiğfar duasını yapmaksa faziletlidir."

Peki, nasuh tövbesi duası okunuşu nasıl olur, fazileti ve anlamı nedir?

NASUH TÖVBESİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Nasuh tövbesi duasının Türkçe okunuşu şekildedir:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

NASUH TÖVBESİ ANLAMI

"Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın.Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın."