Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

Akaryakıt gelen üst üste zamların ardından araç sahipleri güncel fiyatları sorguluyor. Peki benzin, motorin ve gaza ne kadar zam geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları 2021...

Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, sürücülerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor.

Üst üste yapılan 3 zammın ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.

Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.

İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

MOTORİN NE KADAR?

EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Son zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, Ankara’da 7,99 liradan 8,22 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.

BENZİN ZAMLI LİTRE FİYATI 2021

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi.

LPG GÜNCEL FİYAT 2021

LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıktı.