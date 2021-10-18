- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?
Güncel akaryakıt fiyatları 2021: Benzin, motorin, otogaz ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 19:45
Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, sürücülerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor.
Üst üste yapılan 3 zammın ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.
Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.
İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...
MOTORİN NE KADAR?
EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Son zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, Ankara’da 7,99 liradan 8,22 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.
BENZİN ZAMLI LİTRE FİYATI 2021
Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi.
LPG GÜNCEL FİYAT 2021
LPG'nin litresi İstanbul'da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir'de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıktı.