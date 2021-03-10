Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor

Kişi başı ekmek tüketiminde zirvede olan Türkiye'de, günlük israf edilen ekmek sayısı 10 milyonu buldu.

En önemli besin kaynağının başında gelen ekmek tüketimi her geçen gün artıyor. Bu artış israf oranını da yükseltiyor.

Türkiye'de yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretilirken, 8 milyon ton da buğday ithal ediliyor. 2.7 milyar ton olan dünya tahıl üretiminin yüzde 28’ini buğday oluşturuyor.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi ise 165 kiloya ulaştı. Bu rakam ile dünya genelinde Türkiye zirvede bulunuyor.

Ülkemizde günlük 100 milyon ekmek üretiliyor. Günlük üretilen ekmeğin yüzde 10'u (10 milyon) çöpe gidiyor.

Bu rakam yılda 3.6 milyar ekmeğin israf edildiğini ortaya çıkarıyor.

İsrafın bu kadar artmasının nedenleri arasında satış yapan yerlerin reyonları doldurma kaygısı ve toplumun taze ekmek tüketme isteği yatıyor.